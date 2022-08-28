Atwasat

انتشال صاروخ وقذائف غير متفجرة من مناطق الاشتباكات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 09:41 مساء
انتشال صاروخ وقذائف غير متفجرة من مناطق الاشتباكات في طرابلس
مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأحد، انتشال صاروخ وقذائف غير متفجرة من أماكن مختلفة بمناطق باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس من مخلفات الاشتباكات التي شهدتها المدينة أمس السبت.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فريق خبراء من أعضاء مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية انتقل بعد تكليفه وصدور تعليمات من رئيس الجهاز اللواء محمود عاشور، إلى الأماكن التي شهدت اشتباكات، وقام بتمشيطها من مخلفات الحرب التي تشكل تهديدًا للمدنيين، كما باشر في استقبال بلاغات الموطنين عنها.

وأكدت الوزارة أن الفريق المكلف نجح في «انتشال صاروخ غير منفجر استقر بجانب منزل بطريق السور، كما تم العثور على عدد من القذائف غير متفجرة مختلفة الأعيرة في أماكن مختلفة بمناطق باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية، وتم تطهير هذه المناطق منها».

حصر وتقييم الأضرار المادية الناجمة عن الاشتباكات
وأشارت الوزارة إلى أن رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور، أصدر تعليماته بتشكيل فريق خبراء من أعضاء إدارة المختبرات والأدلة الجنائية لحصر وتقييم الأضرار المادية الناجمة عن الاشتباكات.

- إزالة مخلفات الحرب الناجمة عن اشتباكات طرابلس (صور)
- «داخلية الوحدة» تناقش وضع خطة لمنع حدوث أي خروقات أمنية في طرابلس
- وزارة الصحة: أضرار بالغة بـ4 مرافق طبية جراء اشتباكات طرابلس

ودعا جهاز المباحث الجنائية المواطنين الذين تعرضت أملاكهم لأضرار خلال الاشتباكات، التي وقت أمس في طرابلس، إلى ضرورة التوجه إلى مراكز الشرطة بمحيطهم الإداري وفتح محاضر بوقائع الأضرار وإثباتها، بحسب وزار الداخلية.

32 قتيلا و159 جريحا جراء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس
وتجددت الاشتباكات المسلحة الدامية وسط العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هولندا.. شاحنة تدهس مجموعة أشخاص في روتردام وتخلف 6 قتلى (شاهد)

هولندا.. شاحنة تدهس مجموعة أشخاص في روتردام وتخلف 6 قتلى (شاهد)
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة

«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة ...
تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة

تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة
كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار
ما الذي سيتحقق في الواقع بعد «الشراكة المتجددة» بين باريس والجزائر؟

ما الذي سيتحقق في الواقع بعد «الشراكة المتجددة» بين باريس والجزائر؟
سكان حي في لوس أنجليس ينتفضون ضد تصوير «فاست أند فوريوس»

سكان حي في لوس أنجليس ينتفضون ضد تصوير «فاست أند فوريوس»
«طاجين»

«طاجين»
شامبو وبلسم من العسل وخل التفاح

شامبو وبلسم من العسل وخل التفاح
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن

جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا
حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة

حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس
في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود
الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»

الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»
المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي

المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي
جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن

جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا: الفوضى الأمنية في طرابلس أحدثتها مجموعات إجرامية تأتمر بأمر الدبيبة
باشاغا: الفوضى الأمنية في طرابلس أحدثتها مجموعات إجرامية تأتمر ...
اجتماع استثنائي للمجلس الرئاسي لمناقشة أحداث طرابلس
اجتماع استثنائي للمجلس الرئاسي لمناقشة أحداث طرابلس
الدبيبة: لنرحل جميعا ولكن عبر الانتخابات
الدبيبة: لنرحل جميعا ولكن عبر الانتخابات
الدبيبة: تكليف وزارة الدفاع وضع خطة لإخراج المعسكرات من وسط طرابلس
الدبيبة: تكليف وزارة الدفاع وضع خطة لإخراج المعسكرات من وسط ...
انتشال صاروخ وقذائف غير متفجرة من مناطق الاشتباكات في طرابلس
انتشال صاروخ وقذائف غير متفجرة من مناطق الاشتباكات في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
المزيد
بريطانيا: لا يوجد حل عسكري للأزمة المستمرة بشأن الشرعية في ليبيا
بريطانيا: لا يوجد حل عسكري للأزمة المستمرة بشأن الشرعية في ......
شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس
شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس...
نجامينا تعلق على أنباء وقوع اشتباكات قرب الحدود التشادية-الليبية
نجامينا تعلق على أنباء وقوع اشتباكات قرب الحدود ......
انتشال صاروخ وقذائف غير متفجرة من مناطق الاشتباكات في طرابلس
انتشال صاروخ وقذائف غير متفجرة من مناطق الاشتباكات في طرابلس...
الدبيبة: تكليف وزارة الدفاع وضع خطة لإخراج المعسكرات من وسط طرابلس
الدبيبة: تكليف وزارة الدفاع وضع خطة لإخراج المعسكرات من وسط ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط