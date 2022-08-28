انتشال صاروخ وقذائف غير متفجرة من مناطق الاشتباكات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأحد، انتشال صاروخ وقذائف غير متفجرة من أماكن مختلفة بمناطق باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس من مخلفات الاشتباكات التي شهدتها المدينة أمس السبت.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فريق خبراء من أعضاء مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية انتقل بعد تكليفه وصدور تعليمات من رئيس الجهاز اللواء محمود عاشور، إلى الأماكن التي شهدت اشتباكات، وقام بتمشيطها من مخلفات الحرب التي تشكل تهديدًا للمدنيين، كما باشر في استقبال بلاغات الموطنين عنها.

وأكدت الوزارة أن الفريق المكلف نجح في «انتشال صاروخ غير منفجر استقر بجانب منزل بطريق السور، كما تم العثور على عدد من القذائف غير متفجرة مختلفة الأعيرة في أماكن مختلفة بمناطق باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية، وتم تطهير هذه المناطق منها».

حصر وتقييم الأضرار المادية الناجمة عن الاشتباكات

وأشارت الوزارة إلى أن رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور، أصدر تعليماته بتشكيل فريق خبراء من أعضاء إدارة المختبرات والأدلة الجنائية لحصر وتقييم الأضرار المادية الناجمة عن الاشتباكات.

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ودعا جهاز المباحث الجنائية المواطنين الذين تعرضت أملاكهم لأضرار خلال الاشتباكات، التي وقت أمس في طرابلس، إلى ضرورة التوجه إلى مراكز الشرطة بمحيطهم الإداري وفتح محاضر بوقائع الأضرار وإثباتها، بحسب وزار الداخلية.

32 قتيلا و159 جريحا جراء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس

وتجددت الاشتباكات المسلحة الدامية وسط العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

مخلفات حرب جرى انتشالها من منطقتي باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)