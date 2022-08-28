شاهد.. «هنا ليبيا» تتجول داخل طرابلس وتوثق الأضرار

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على الأضرار التي خلفتها الاشتباكات المسلحة وسط العاصمة طرابلس، خلال اليومين الماضيين، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة، جراء الاشتباكات.

كاميرا البرنامج تجولت داخل العاصمة طرابلس، ورصدت آراء المواطنين، الذين عبروا عن غضبهم، وكيف عاش السكان ساعات الخوف وقت الاشتباكات، متحدثين عن اللحظات التي أعقبت عمليات القصف.

وتحدث مراسل البرنامج عز الدين بوالعوينات عن عودة الحياة بشكل نسبي إلى الأماكن التي شهدت مواجهات، مشيرًا إلى أن الاشتباكات بدأت على نطاق ضيق قبل أن تتوسع في غرب طرابلس، وعدة مناطق أخرى، لافتًا إلى أن المناطق القريبة من مواقع الاشتباكات تشهد هدوءًا حذرًا.