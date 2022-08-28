«التسجيل العقاري» تطمئن المواطنين بشأن حريق مكتب شارع الجمهورية

قالت مصلحة التسجيل العقاري، إن المبنى الذي تعرض للحريق في شارع الجمهورية خلال اشتباكات العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت «هو مبنى إداري ولا يحتوي على أي مستندات أو سجلات عقارية».
وطمأنت المصلحة، كافة المواطنين ومؤسسات الدولة بأن «مستنداتهم ووثائق الملكية من كراسات وسجلات عقارية محفوظة بشكل آمن ولم تتعرض لأي ضرر»، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
العاصمة طرابلس تستعيد الهدوء
وسادت أجواء الهدوء الحذر في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بعد اشتباكات ليلة الجمعة وصباح السبت وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 159 آخرين، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بحكومة الوطنية. وبثت شركة الخدمات العامة، تسجيلًا مصورًا لعمليات إزالة آثار الاشتباكات من أمام مستشفى الحروق، وبريد شارع الزاوية، ومنطقة باب بن غشير.
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