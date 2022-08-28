«التسجيل العقاري» تطمئن المواطنين بشأن حريق مكتب شارع الجمهورية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصلحة التسجيل العقاري، إن المبنى الذي تعرض للحريق في شارع الجمهورية خلال اشتباكات العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت «هو مبنى إداري ولا يحتوي على أي مستندات أو سجلات عقارية».



وطمأنت المصلحة، كافة المواطنين ومؤسسات الدولة بأن «مستنداتهم ووثائق الملكية من كراسات وسجلات عقارية محفوظة بشكل آمن ولم تتعرض لأي ضرر»، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».