وزارة التربية والتعليم تعلن استئناف امتحانات الثانوية العامة غدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحدـ، استئناف امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والتعليم الديني، غدًا الإثنين.

ومع عودة الهدوء الأمني في العاصمة طرابلس، أعلنت رئاسة جامعة طرابلس، اليوم الأحد، استئناف الدراسة والامتحانات بكليات جامعة طرابلس والعمل الإداري بالجامعة، وذلك اعتبارًا من يوم غد الإثنين.

عودة الدراسة لسيرها الطبيعي في طرابلس

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن القرار جاء بناءً على تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب بشأن عودة الدراسة لسيرها الطبيعي بعد تحسن الحالة الأمنية.

وخيمت أجواء الهدوء الحذر على العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بعد اشتباكات ليلة الجمعة وصباح السبت، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 159 آخرين، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بحكومة الوطنية. وبثت شركة الخدمات العامة، تسجيلًا مصورًا لعمليات إزالة آثار الاشتباكات من أمام مستشفى الحروق، وبريد شارع الزاوية، ومنطقة باب بن غشير.