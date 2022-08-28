«العدل» تتحدث عن قانون تجريم العنف وخطاب الكراهية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، أن قانون تجريم العنف وخطاب الكراهية هو أحد القوانين التي عملت عليها الوزارة، وهو الرادع لخطاب الكراهية والفتن والداعم للاستحقاقات التي تعمل من أجلها حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الوزارة، في منشور صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذا القانون «رافد من روافد المصارحة والمصالحة الوطنية، وداعم لتوطيد الديمقراطية للوصول إلى انتخابات تحقق طموحات الشعب الليبي وتدعم بناء الدولة والاستقرار».



اشتباكات العاصمة طرابلس

جاء ذلك بعد اشتباكات ليلة الجمعة وصباح السبت، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 159 آخرين، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بحكومة الوطنية.

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وحسب الحصيلة الجديدة، فقد تسببت الاشتباكات بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير. في وقوع191 شخصًا بين قتيل وجريح، وفق بيان أصدرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».