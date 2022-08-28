استئناف الدراسة في جامعة طرابلس غدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة جامعة طرابلس، اليوم الأحد، استئناف الدراسة والامتحانات بكليات جامعة طرابلس والعمل الإداري بالجامعة، وذلك اعتبارًا من يوم غد الإثنين.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن القرار جاء بناءً على تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب بشأن عودة الدراسة لسيرها الطبيعي بعد تحسن الحالة الأمنية.

وخيمت أجواء الهدوء الحذر على العاصمة طرابلس اليوم الأحد، بعد اشتباكات ليلة الجمعة وصباح السبت، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 159 آخرين، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بحكومة الوطنية. وبثت شركة الخدمات العامة، تسجيلًا مصورًا لعمليات إزالة آثار الاشتباكات من أمام مستشفي الحروق، وبريد شارع الزاوية، ومنطقة باب بن غشير.

وحسب الحصيلة الجديدة، فقد تسببت الاشتباكات بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير. في وقوع 191 شخصًا بين قتيل وجريح، وفق بيان أصدرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».