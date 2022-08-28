كيف استهلت أسعار صرف الدينار الليبي تعاملات الأسبوع بالسوق الرسمية؟

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع)، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.
وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.93 دينار مقابل 4.91 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بينما تراجع سعر اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.92 دينار الخميس، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.79 دينار مقابل 5.82 دينار.
أسعار العملات العربية
وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.31 دينار من 1.30 دينار الخميس، وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.34 دينار مقابل 1.33 دينار، في حين استقر سعر الدينار التونسي عند 1.54 دينار. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.
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