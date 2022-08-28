كيف استهلت أسعار صرف الدينار الليبي تعاملات الأسبوع بالسوق الرسمية؟

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع)، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.93 دينار مقابل 4.91 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بينما تراجع سعر اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.92 دينار الخميس، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.79 دينار مقابل 5.82 دينار.