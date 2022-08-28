Atwasat

«العمليات المشتركة»: ضبط مهاجمين لقوة دعم وحماية الدستور في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 10:42 صباحا
«العمليات المشتركة»: ضبط مهاجمين لقوة دعم وحماية الدستور في زليتن
صور من تسجيل مصور بثته «قوة العمليات المشتركة» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، يظهر عددا ممن قالت إنهم متورطون في الهجوم على قوة دعم وحماية الدستور في زليتن، 27 أغسطس 2022. (تسجيل مصور)
alwasat radio

قالت «قوة العمليات المشتركة» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان فجر اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على «مهاجمين لقوة دعم وحماية الدستور في زليتن».

وأضافت إن من بين الموقوفين «عددًا كبيرًا من المرتزقة الطوارق داخل مدينة مصراتة، كانوا من ضمن القوة التي هاجمت قوة دعم وحماية الدستور في مدينة زليتن». وتابع البيان إن «قوة حماية الدستور تمكنت من صد هجومهم وأجبرتهم على الفرار ومنعت تقدمهم باتجاه العاصمة».
ونوهت بتنفيذ هذه العملية بناء على «تعليمات وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، والتي تقضي بضرورة القبض على كل المتورطين في الهجوم على مدينة طرابلس».

قوة العمليات المشتركة تنشر تسجيلًا مصورًا للاعترافات
ونشرت قوة العمليات المشتركة تسجيلًا مصورًا لاعترافات لمن قالت إنهم عدد من المقبوض عليهم.

ويوم السبت، أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، باتخاذ الإجراءات الفورية بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على العاصمة طرابلس وترويع الآمنين»، ولا يستثنى من ذلك أحد عسكرين كانوا أم مدنيين، وذلك في خطاب وجهه الدبيبة إلى وزير الداخلية والمدعي العام العسكري والأجهزة الأمنية ذات العلاقة.

- غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في طرابلس والدخول في «حوار حقيقي»
- حكومة الدبيبة: تشكيل غرفة عمليات للدفاع عن طرابلس
- (فيديو) الدبيبة: طرابلس تعرضت لعدوان مخطط من الداخل والخارج

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا
هل تتجه الدول إلى الاعتماد على «النووي» في ظل أزمة الطاقة؟

هل تتجه الدول إلى الاعتماد على «النووي» في ظل أزمة الطاقة؟
منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي

منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي
حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة

حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة
محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي

محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس
روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو

روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو
جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس

جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس
«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد

«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد
بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%

بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%
في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود
الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»

الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»
المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي

المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي
جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن

جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الدبيبة: تشكيل غرفة عمليات للدفاع عن طرابلس
حكومة الدبيبة: تشكيل غرفة عمليات للدفاع عن طرابلس
«معيتيقة»: المطار مفتوح أمام حركة الملاحة.. ونعمل على إعادة التشغيل بصورة طبيعية
«معيتيقة»: المطار مفتوح أمام حركة الملاحة.. ونعمل على إعادة ...
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ...
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في طرابلس والدخول في «حوار حقيقي»
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في طرابلس والدخول في «حوار حقيقي»
إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة «لوغوس هوب»
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة ......
المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلًا و159 جريحًا
ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلًا و159 جريحًا...
«العمليات المشتركة»: ضبط مهاجمين لقوة دعم وحماية الدستور في زليتن
«العمليات المشتركة»: ضبط مهاجمين لقوة دعم وحماية الدستور في ......
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة...
إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب...
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في طرابلس والدخول في «حوار حقيقي»
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في طرابلس والدخول في «حوار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط