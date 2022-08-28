«العمليات المشتركة»: ضبط مهاجمين لقوة دعم وحماية الدستور في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت «قوة العمليات المشتركة» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان فجر اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على «مهاجمين لقوة دعم وحماية الدستور في زليتن».

وأضافت إن من بين الموقوفين «عددًا كبيرًا من المرتزقة الطوارق داخل مدينة مصراتة، كانوا من ضمن القوة التي هاجمت قوة دعم وحماية الدستور في مدينة زليتن». وتابع البيان إن «قوة حماية الدستور تمكنت من صد هجومهم وأجبرتهم على الفرار ومنعت تقدمهم باتجاه العاصمة».

ونوهت بتنفيذ هذه العملية بناء على «تعليمات وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، والتي تقضي بضرورة القبض على كل المتورطين في الهجوم على مدينة طرابلس».

قوة العمليات المشتركة تنشر تسجيلًا مصورًا للاعترافات

ونشرت قوة العمليات المشتركة تسجيلًا مصورًا لاعترافات لمن قالت إنهم عدد من المقبوض عليهم.

ويوم السبت، أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، باتخاذ الإجراءات الفورية بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على العاصمة طرابلس وترويع الآمنين»، ولا يستثنى من ذلك أحد عسكرين كانوا أم مدنيين، وذلك في خطاب وجهه الدبيبة إلى وزير الداخلية والمدعي العام العسكري والأجهزة الأمنية ذات العلاقة.

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ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.