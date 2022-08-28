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الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 10:29 صباحا
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 28 أغسطس 2022. (ارشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم الأحد وغدًا الإثنين على أغلب مناطق غرب ليبيا، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية. 

راس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- حالة السماء: صافية غالبًا.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية؛ وتسجل ارتفاعًا غدًا خاصة على الدواخل وتتراجع يوم الثلاثاء.

الخليج - سهل بنغازى حتى أمساعد
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 29 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
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