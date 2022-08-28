الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم الأحد وغدًا الإثنين على أغلب مناطق غرب ليبيا، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.
راس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- حالة السماء: صافية غالبًا.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية؛ وتسجل ارتفاعًا غدًا خاصة على الدواخل وتتراجع يوم الثلاثاء.
الخليج - سهل بنغازى حتى أمساعد
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 29 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.
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