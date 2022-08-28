تونس تدعو إلى «التهدئة» وتحث المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت تونس، السبت، إلى ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للعمليات المسلحة حقنا لدماء الليبيين، ودعت إلى إلى تغليب صوت الحكمة بين الفرقاء الليبيين كافة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والتي أسفرت عن وقوع 23 قتيلًا و140 جريحًا في أحدث حصيلة للضحايا صادرة عن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

- الإمارات تدعو إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا «فورا»

- قطر تدعو إلى «تجنب التصعيد» في ليبيا.. وتجدد دعمها للمسار السياسي

- ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس: 23 وفاة و140 إصابة

وحضت تونس الفرقاء الليبيين كافة على انتهاج الحوار سبيلا لتسوية الخلافات وإعلاء مصلحة ليبيا حفاظا على أمنها واستقرارها ووحدتها، وأكدت أهمية تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة ليبيا على استكمال مسارها السياسي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في كنف الوفاق والوئام لوضع حد للأزمة القائمة وبناء المؤسسات الدائمة.

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.