الإمارات تدعو إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا «فورا»

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الإمارات «أعمال العنف المسلحة» في ليبيا، ودعت الأطراف كافة إلى «وقف العمليات العسكرية بشكل فوري»، والحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.

وحثت الإمارات على «نبذ الفرقة وإعادة التهدئة والحوار الجاد، وتغليب المصلحة الوطنية»، لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وفق بيان نشرته وكالة الانباء الإماراتية «وام».

وجددت الإمارات موقفها الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.