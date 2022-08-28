قطر تدعو إلى «تجنب التصعيد» في ليبيا.. وتجدد دعمها للمسار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

دعت قطر، مساء السبت، الأطراف الليبية كافة إلى «تجنب التصعيد، وحقن الدماء، وتغليب صوت الحكمة ومصلحة الشعب الليبي الشقيق، وتسوية الخلافات عبر الحوار».

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية تعليقا على التطورات الحالية في العاصمة طرابلس، وفق وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وقالت الوزارة إنها تتابع بـ«قلق بالغ» هذه التطورات، مشددة على ضرورة أن تعمل الأطراف الليبية لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، واعتبار ذلك أولوية قصوى، وجددت دعم قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.