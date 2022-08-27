«زلاف ليبيا» تعلق عملها غدا بسبب اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز تعليق عملها، غدا الأحد، وذلك حرصا على سلامة موظفيها، داعية إياهم إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات في طرابلس والبقاء في أماكن آمنة إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية.

وقالت الشركة في بيان، إن ذلك يأتي ضمن تعليمات رئيس لجنة إدارتها بخصوص التدابير الواجب اتخاذها في ظل الوضع الأمني الذي تشهده مدينة طرابلس.

وأضافت: «حرصا من إدارة الشركة على سلامة وأمن موظفيها فإنه تقرر عدم الالتحاق بالعمل ليوم الغد، والالتزام بالبقاء في مقر الإقامة».

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ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.