(فيديو) الدبيبة: طرابلس تعرضت لعدوان مخطط من الداخل والخارج

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، إن العاصمة طرابلس تعرضت لما وصفه بـ«عدوان مخطط من الداخل والخارج».

وأضاف الدبيبة، خلال تفقده قوات عسكرية في طرابلس، أن زمن الانقلابات ولى ومن يريد أن يحكم البلاد بـ«البارود والنار» نقول له «أنت تحلم»، مؤكدًا أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو «طريق الانتخابات»، حسب فيديو بثه على صفحته على موقع «فيسبوك».

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من «الأمن العام» بقيادة عماد الطرابلسي، مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وقوع 12 حالة وفاة نتيجة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ مساء الجمعة. وقالت الوزارة في بيان عند السادسة مساء اليوم السبت إن هناك 87 جريحًا، مشيرة إلى خروج 29 حالة من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية.

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حكومة الدبيبة تتحدث عن مفاوضات مع باشاغا سبقت الاشتباكات

والسبت، قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس جاءت بعد «مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، بمبادرة ذاتية تلزم جميع الأطراف الذهاب للانتخابات في نهاية العام كحل للأزمة السياسية»، وأشارت الحكومة، في بيان إلى أن «الطرف الممثل لفتحي باشاغا تهرب في آخر لحظة، بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي بدلًا عن العنف والفوضى».

وأضاف البيان: «هذا التفاوض الذي أبدت فيه الحكومة مرونة عالية مدت أيديها فيه للسلم، كان بمشاركة أطراف عسكرية وسياسية ممثلة للطرف الآخر الذي أبدت بعض العناصر استجابة وطنية للسلام».

وتابع: «كان من المفترض أن يعقد جلسته الثالثة يوم الجمعة في مدينة مصراتة لمناقشة تفاصيل الاتفاق، إلا أنها قد أُلغيت وبشكل مفاجئ في آخر لحظة، بالتزامن مع التصعيدات العسكرية التي شهدتها طرابلس ومحيطها».

حكومة باشاغا تنفي

بدورها، نفت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، ما تردد عن رفضها أي مفاوضات مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وقال المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا إن الأخير رحَّب طوال الأشهر الستة الماضية بـ«كل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلميًا، دون أي استجابة من الحكومة منتهية الولاية».

وأضاف المكتب: «نثمن كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدول الصديقة والمهتمة بالشأن الليبي، التي اتضح لها جليًا في كل محاولاتها تعنت وتشبث هذه الحكومة ورئيسها بالسلطة». ووصف البيان حكومة الدبيبة بأنها «مغتصبة للشرعية وترفض كل المبادرات»، مشيرًا إلى رفض الحكومة المنافسة للخطاب الذي بعث به باشاغا إلى الدبيبة، الأربعاء الماضي، وطالبه فيه بـ«الجنوح للسلم وتسليم السلطة».

الدبيبة يتفقد قوات عسكرية في طرابلس، 27 أغسطس 2022. (صفحته على فيسبوك)