هيئة الاتصالات تعلق العمل بمقرها بشارع الزاوية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تعليق العمل بمقرها في مبنى البريد بشارع الزاوية بالعاصمة طرابلس، جراء الاشتباكات الدائرة منذ أمس الجمعة.

وقالت الهيئة، في بيان مقتضب، إن قرارها يأتي في إطار حرصها على سلامة الجميع، منبهة إلى إعلان استئناف العمل عقب عودة استقرار الأوضاع الأمنية بمبنى البريد ومحيطه وفي عموم العاصمة.

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من «الأمن العام» بقيادة عماد الطرابلسي، مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

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12 حالة وفاة جراء الاشتباكات

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وقوع 12 حالة وفاة نتيجة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ مساء الجمعة. وقالت الوزارة في بيان عند السادسة مساء اليوم السبت إن هناك 87 جريحًا، مشيرة إلى خروج 29 حالة من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية.