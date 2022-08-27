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واشنطن تدين «تصاعد العنف» في طرابلس.. وتدعو إلى محادثات بين الأطراف المتصارعة برعاية أممية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 08:45 مساء
واشنطن تدين «تصاعد العنف» في طرابلس.. وتدعو إلى محادثات بين الأطراف المتصارعة برعاية أممية
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دانت الولايات المتحدة «تصاعد العنف» الذي شهدته طرابلس، اليوم السبت، ودعت إلى «وقف فوري» لإطلاق النار وإلى محادثات تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف المتصارعة.

جاء ذلك في بيان لسفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أكد ضرورة «إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء الضحايا والمدنيين المحاصرين في تقاطع النيران»، وحض على ضرورة «وقف تصعيد المواجهة في طرابلس».

وقال السفير الأميركي: «لقد استمر الجمود السياسي لفترة طويلة جدًا، وقبل أن تزداد الأمور سوءًا، من الضروري وقف تصعيد المواجهة في طرابلس، وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وتحديد موعد مبكر لها»، واعتبر البيان أن لكل الشخصيات القيادية الليبية دورًا عاجلًا تلعبه في هذه العملية، ودعاها في هذا الوقت إلى «وضع مصالح الشعب الليبي أولًا».

وحض البيان الجهات الخارجية الرئيسية على «استخدام نفوذها لوقف القتال»، وشدد على استمرار الولايات المتحدة في تقديم دعمها الكامل لأي جهد في هذا الصدد.

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