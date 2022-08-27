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تعليق امتحانات الشهادة الثانوية في جميع مناطق ليبيا بسبب اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 08:32 مساء
تعليق امتحانات الشهادة الثانوية في جميع مناطق ليبيا بسبب اشتباكات طرابلس
فوارغ طلقات نارية في موقع دارت فيها الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، 27 أغسطس 2022. (بلدية طرابلس المركز)
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أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعليق امتحانات الشهادة الثانوية في جميع مناطق ليبيا بسبب الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس؛ وذلك «حتى استقرار الأوضاع» الأمنية.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم السبت، إن ذلك القرار جاء في ظل ما تشهده العاصمة طرابلس من اشتباكات مسلحة، طالت المدنيين في بيوتهم، وحرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين والمفتيشين التربويين وجميع الكوادر المشرفة على سير الانتخابات.

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لا تغيير في جدول الامتحانات بعد انتهاء تعليقها 
وأوضحت أن التعليق يشمل الأقسام الثلاثة للشهادة الثانوية (الأدبي والعلمي والديني)، مؤكدة أن التأجيل سيكون حتى استقرار الأوضاع. وأضافت أنه سيتم استئناف الامتحانات وفق الجدول المعتمد.

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