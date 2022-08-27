تعليق امتحانات الشهادة الثانوية في جميع مناطق ليبيا بسبب اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعليق امتحانات الشهادة الثانوية في جميع مناطق ليبيا بسبب الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس؛ وذلك «حتى استقرار الأوضاع» الأمنية.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم السبت، إن ذلك القرار جاء في ظل ما تشهده العاصمة طرابلس من اشتباكات مسلحة، طالت المدنيين في بيوتهم، وحرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين والمفتيشين التربويين وجميع الكوادر المشرفة على سير الانتخابات.

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