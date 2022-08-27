«طب الطوارئ»: إجلاء 20 مواطنا كانوا عالقين بمستشفى الحروق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم إجلاء 20 مواطنًا كانوا عالقين داخل مستشفى الحروق والتجميل بشارع الزاوية في طرابلس، نتيجة الاشتباكات التي تدور في المدينة منذ مساء أمس الجمعة.

وأوضح المركز في بيان، مساء اليوم السبت، أن فرق الإسعاف التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس أجلت كذلك 15 سيارة مدنية كانت عالقة في المستشفى ذاته.

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مواد غذائية للمحاصرين في المستشفى

وأشار البيان إلى توصيل تموين وسلات غذائية لحالات الإيواء بالمستشفى «تمثلت في وجبة الإفطار والغداء ومياه شرب»، مشيرًا إلى أن هؤلاء حوصروا بالمستشفى منذ اندلاع الاشتباكات،.

وحذر المركز من التوجه إلى مستشفى الحروق، موضحًا أنه توجد خطورة على المدنيين في التوجه إلى المستشفى بسبب الاشتباكات، داعيًا إلى التواصل مع الغرفة التابعة له في حالة وجود عائلات عالقة جراء الاشتباكات.

سيارة إسعاف بمستشفى الحروق والتجميل في طرابلس، 27 أغسطس 2022. (مركز طب الطوارئ والدعم)

مواطنون في مستشفى الحروق والتجميل في طرابلس، 27 أغسطس 2022. (مركز طب الطوارئ والدعم)

سيارة إسعاف بمستشفى الحروق والتجميل في طرابلس، 27 أغسطس 2022. (مركز طب الطوارئ والدعم)