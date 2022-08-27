إيطاليا: يجب على الجماعات المسلحة في طرابلس العودة لمواقعها

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو إن بلاده تدعو جميع الأطراف الليبية إلى «وضع مصلحة الشعب قبل مصالحهم الخاصة والموافقة على وجه السرعة على المتطلبات القانونية والعملية لإجراء الإنتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن».

كما دعا أولارندو إلى الوقف الفوري للتصعيد وإلى حماية المدنيين في الاشتباكات الجارية بالعاصمة طرابلس، اليوم السبت، مضيفا: «يجب على جميع الجماعات المسلحة المشاركة وقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى مواقعها الأولية»، حسبما نشر على حسابه بموقع «تويتر».

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وجدد المبعوث الإيطالي رفض بلاده «الاعمال الانفرادية والاعتداءات على المؤسسات ومحاولات فرض حلول للأزمة اللببية بالقوة، وهذا لن يؤدي إلى إستقرار مستدام»، مكررا الدعوة إلى الحوار لتجاوز الخلافات وازدواجية المؤسسات.

وأشار إلى الاحترام الكامل للسيادة الليبية، مضيفا أن «إيطاليا ستبظل مستجيبة، دعماً منها لوساطة الأمم المتحدة، لتسهيل الحوار الضروري والعاجل الليبي - الليبي لتجاوز المأزق الحالي».