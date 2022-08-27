«داخلية باشاغا»: سنتخذ كل الإجراءات لحماية المدنيين بطرابلس.. ولا أمن في ظل توازن الرعب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري من «عبث واقتتال وصراع من أجل النفوذ والمصالح على حساب المدنيين» في العاصمة طرابلس، مشددة على اتخاذها كل الإجراءات والوسائل التي تمكنها من حماية المدنيين ومؤسسات الدولة.

ووجهت الوزارة في بيان رسالة إلى المجتمع الدولي، معتبرة أن ما يجري في طرابلس نتيجة طبيعية «لغياب الدولة والمؤسسات الأمنية»؛ بسبب «تشبث الحكومة منتهية الولاية بالسلطة ودعمها غير المشروع لجماعات مسلحة لضمان بقائها»، موضحة أن استتباب الأمن في العاصمة لا يمكن أن يحدث في ظل «توازن الرعب».

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ماذا يحدث في طرابلس؟

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من «الأمن العام» بقيادة عماد الطرابلسي، مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وقوع 12 حالة وفاة نتيجة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ مساء الجمعة. وقالت الوزارة في بيان عند السادسة مساء اليوم السبت إن هناك 87 جريحًا، مشيرة إلى خروج 29 حالة من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية.