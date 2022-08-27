مجلس الدولة: اشتباكات طرابلس عبث.. ويجب دعم جهودنا لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت، إلى ضرورة التوقف فورًا عن العنف والاشتباكات المسلحة التي تجرى في العاصمة طرابلس، واصفًا إياها بـ«العبث».

وأضاف في بيان، أنه «يحمل المسؤولية المباشرة لمن أطلق الرصاصة الأولى فيها»، مشيرًا إلى أن الاشتباكات أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، ما بين قتلى وجرحى، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، وروعت المواطنين الآمنين.

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كما طالب بـ «دعم جهود المجلس الأعلى للدولة للعمل على تسريع إجراء انتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الشرعية وفتح الطريق لبناء الدولة المدنية».