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«تعليم الوحدة» تنفي وقف امتحانات الثانوية.. وتنقل مقار بعض اللجان بعيدا عن الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 05:41 مساء
«تعليم الوحدة» تنفي وقف امتحانات الثانوية.. وتنقل مقار بعض اللجان بعيدا عن الاشتباكات
تجمع مواطنين قرب مواقع الاشتباكات في طرابلس، 27 أغسطس 2022 (الإنترنت)
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أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السيت، أنها ستعمل على تغيير مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية ونقلها إلى مناطق آمنة بعيدًا عن مواقع الاشتباكات في طرابلس.

ونفت الوزارة، في بيان عند الخامسة مساء اليوم السبت، صحة ما يتردد بشأن صدور قرار بوقف الامتحانات، مؤكدة عدم إصدار أية قرارات بهذا الشأن «حتى هذه اللحظة».

ترتيبات مع المركز الوطني للامتحانات لتغيير مواقع اللجان
وأوضحت أنها بصدد القيام بالترتيبات المناسبة مع المركز الوطني للامتحانات ومراقبي التربية والتعليم ببلديات طرابلس الكبرى، لتغيير اللجان.

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استمرار العملية التعلميية ضرورة.. وسلامة الطلاب كذلك
وشددت الوزارة على حرصها على «استمرار العملية التعليمية وفق الخطة المعلن عنها، وضمان سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بالشكل المطلوب»، مشيرة إلى ضرورة حماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر.

وجاء في البيان، أن الوزارة «تراقب الأوضاع عن قرب، وتعرب عن أسفها لما يدور في العاصمة طرابلس من اشتباكات بين مجموعات مسلحة، وما تشكله من تهديد لأرواح المدنيين الآمنين في بيوتهم».

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