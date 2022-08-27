بريطانيا تطالب بوقف فوري للعنف في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعت المملكة المتحدة إلى «الوقف الفوري للعنف» في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى إدانتها «أي محاولات للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة».

وشددت المملكة، في بيان نشرته السفارة البريطانية في ليبيا على حسابها بموقع «تويتر» اليوم السبت، على ضرورة حماية المدنيين باعتبارها «أمرًا بالغ الأهمية».

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ودارت اشتباكات، منذ ليلة أمس الجمعة، بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير في العاصمة طرابلس.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.