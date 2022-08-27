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نورلاند: اتفقت مع المنفي على ضرورة وقف الاشتباكات العنيفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 12:25 مساء
نورلاند: اتفقت مع المنفي على ضرورة وقف الاشتباكات العنيفة في طرابلس
المنفي ونورلاند خلال لقاء في تونس 27 أغسطس 2022. (تويتر)
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قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إنه التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي في تونس، الجمعة، وناقش معه عددا من المسائل بينها الاشتباكات العنيفة في طرابلس والقاعدة الدستورية وإدارة عائدات النفط الليبي.

وأشار نورلاند، في تغريدة على حساب السفارة الأميركية في موقع «تويتر»، السبت: إنه ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم أمس، «أهمية تجنب الاشتباكات العنيفة في طرابلس وضرورة وقف التصعيد».

اشتباكات في العاصمة طرابلس
جاء ذلك في حين تشهد العاصمة طرابلس اشتباكات بسلاح متوسط وثقيل اندلعت ليلة أمس بين مجموعتين مسلحتين في شارع الزاوية ومنطقة باب بن غشير. وبدأت الاشتباكات ليلة أمس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري على خط شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأفاد سكان من مدينة طرابلس «بوابة الوسط» بحدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

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نورلاند يبحث مع المنفي القاعدة الدستورية وإدارة عائدات النفط
وقال السفير الأميركي إنه اتفق مع المنفي على «الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قاعدة دستورية والتقدم نحو الانتخابات». وأشار إلى أنه تحدث مع المنفي عن «الشفافية والمساءلة في إدارة عائدات النفط الليبي»، وأكد على على أهمية اتخاذ الخطوات لتعزيزها.

من جهته قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع نورلاند تناول مُقترح إدارة العائدات النفطية الذي تطرحه المجموعة الدولية، مع أهمية السيادة الليبية لإدارة العائدات.

وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية السياسية في البلاد حيث أكدا أهمية التزام كل الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن، ودفع العملية السياسية في ليبيا للوصول للانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وفق المكتب الإعلامي.

ويزور رئيس المجلس الرئاسي العاصمة تونس للمشاركة في أعمال ندوة طوكيو الدولية للتنمية بأفريقيا (تيكاد) التي تطلق أعمالها اليوم.

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