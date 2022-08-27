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الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 12:16 مساء
الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم السبت 27 أغسطس 2022. (الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسًا معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا، مع بقاء فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية غالبًا.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة وتدريجية خلال اليومين المقبلين.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

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