الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسًا معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا، مع بقاء فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.
رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية غالبًا.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة وتدريجية خلال اليومين المقبلين.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.
تعليقات