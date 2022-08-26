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المنفي يبحث مع نورلاند الأوضاع الأمنية في طرابلس

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الجمعة 26 أغسطس 2022, 11:58 مساء
المنفي يبحث مع نورلاند الأوضاع الأمنية في طرابلس
لقاء المنفي ونورلاند في تونس، 26 أغسطس 2022، (الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، الأوضاع الأمنية في البلاد، خصوصا في العاصمة طرابلس، حيث أكدا أهمية التزام كل الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن.

وتناول اللقاء، الذي جرى في تونس مساء الجمعة، مُقترح إدارة العائدات النفطية الذي تطرحه المجموعة الدولية، مع أهمية السيادة الليبية لإدارة العائدات، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وتطرق الطرفان أيضا إلى سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول للانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
 

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