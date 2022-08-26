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«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يضم مدراء بـ«الزراعة» وعسكريين استولوا على أرض بـ14 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 07:55 مساء
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يضم مدراء بـ«الزراعة» وعسكريين استولوا على أرض بـ14 مليون دينار
متهمان ضمن تشكيل عصابي تخصص في تزوير مستندات أراض مملوكة للدولة، 26 أغسطس 2022ن (الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي زور مستندات أرض لتقيسمها وبيعها، تقدر قيمتها بـ14 مليون دينار.

وأشارت إلى أن الأرض مملوكة للدولة، ومساحتها ثلاثة هكتارات، تقع بطريق المطار في العاصمة طرابلس، وجرى ضبط أفراد التشكيل من قبل أعضاء قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

التشكيل يضم مدراء بوزارة الزراعة وعسكريين
وقال البيان إن التشكيل تخصص في تزوير المستندات، وإصدار عقود وأوراق بأختام مزورة، وبتواريخ قديمة تعود إلى فترة التسعينات، وتورط في الاستيلاء على أراضي الدولة، ويضم «مدنيين وموظفين ومدراء مكاتب تابعين لوزارة الزراعة، ومدراء متقاعدين، وأشخاص عسكريين، وقادة مجموعات مسلحة».

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد من المتهمين في التشكيل، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة، فيما يستمر البحث عن باقي المطلوبين.

فردان ضمن التشكيل.
فردان ضمن التشكيل.
أحد أفراد التشكيل.
أحد أفراد التشكيل.
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