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مؤسسة النفط: العمل يسير بشكل طبيعي في البئر التابع لشركة الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 07:50 مساء
مؤسسة النفط: العمل يسير بشكل طبيعي في البئر التابع لشركة الزويتينة
عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الميجنة خلال زيارة البئر «A55» التابعة لشركة الزويتينة للنفطـ 26 أغسطس 2022. (مؤسسة النفط)
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قال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الميجنة، اليوم الجمعة، إن العمل يسير بشكل طبيعي في البئر «A55» التابعة لشركة الزويتينة للنفط بعد يوم واحد من حريق أسفر عن وفاة عامل وإصابة آخر.

جاء ذلك خلال زيارة الميجنة لموقع الحادث، كما والتقى الطاقم الطبي المعالج لأحد المصابين جراء الحريق، الذي أكد استقرار الوضع الصحي للمصاب، وأعطيت تعليمات بنقله عبر الإسعاف الطائر إلى تونس لإجراء مزيد من الكشوفات، حسب بيان صحفي صادر عن المؤسسة.

- شركة الزويتينة تؤكد عدم وقوع تسرب جراء حادث حريق بئر نفط 
- مؤسسة النفط: وفاة عامل في حريق بئر تابعة لشركة الزويتينة

ووقع الحادث يوم الخميس بوحدة النتروجين الخاصة بمقاول شركة النسر، حيث نجح العاملون في إخماده فورًا، حسب بيان المؤسسة . وأشار البيان إلى نقل المصاب بالحادث إلى أحد المستشفيات حيث يخضع للعلاج وحالته مستقرة.

بن قدارة يوجه بفتح تحقيق في الحادث
وأصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق المستقل حول أسباب الحادث. ووجه بالالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، والاهتمام بإجراءات نقل ودفن المتوفى، واتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج المصاب على نفقة الشركة.

عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الميجنة خلال زيارة البئر «A55» التابعة لشركة الزويتينة للنفطـ 26 أغسطس 2022. (مؤسسة النفط)
عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الميجنة خلال زيارة البئر «A55» التابعة لشركة الزويتينة للنفطـ 26 أغسطس 2022. (مؤسسة النفط)
عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الميجنة خلال زيارة البئر «A55» التابعة لشركة الزويتينة للنفطـ 26 أغسطس 2022. (مؤسسة النفط)
عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الميجنة خلال زيارة البئر «A55» التابعة لشركة الزويتينة للنفطـ 26 أغسطس 2022. (مؤسسة النفط)
عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الميجنة خلال زيارة أحد مصابي حريق البئر «A55» التابعة لشركة الزويتينة للنفطـ 26 أغسطس 2022. (مؤسسة النفط)
عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الميجنة خلال زيارة أحد مصابي حريق البئر «A55» التابعة لشركة الزويتينة للنفطـ 26 أغسطس 2022. (مؤسسة النفط)
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