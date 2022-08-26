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الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 06:15 مساء
الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»
من عملية إسعاف طفلة مصابة بلدغة العقرب، 26 أغسطس 2022. (مركز سبها الطبي)
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أعلن مصدر طبي، اليوم الجمعة، إصابة عشرة أشخاص بلدغات العقارب في الجنوب الليبي.  

وحسب بيان صادر عن مركز سبها الطبي، استقبل قسم الأطفال، فجر الجمعة، تسع إصابات، جرى تقديم الإسعافات لهم بقسم الأطفال المناوبة بالفترة الليلية، وإعطاؤهم المصل المضاد لهذا السم.

وتستمر معاناة سكان الجنوب الليبي في فصل الصيف، حيث لا تقتصر على الحر الشديد أو غياب الخدمات الحكومية، وإنما تمتد إلى الخوف من وجود العقارب السامة.

وأشار البيان إلى «خضوع حالة واحدة فقط (من بين تلك الحالات) للرعاية الطبية في حجرة العناية بالقسم لحين استقرار وضعها الصحي»، منوها بأن باقي الحالات «في وضع صحي جيد جدا ويتلقون العلاج اللازم بالقسم».

كما استقبل مستشفى تراغن العام طفلة من منطقة مجدول تصارع الموت جراء لدغة عقرب، وحسب البيان «فقد جرى إعطاء تقوى ناجي محمد (9 سنوات) المصل المضاد وغادرت المستشفى وهي في حالة جيدة». لكن بيان مركز سبها الطبي نوه إلى وقوع أهل الطفلة في خطأ إعطائها سوائل، مشيرا إلى أن هذا الخطأ الذي يتكرر في هذه الحالات يتسبب في تفاقمها.

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كيفية إسعاف لدغات العقارب
وتقول المعالجة ومسعفة الحالات التي تتعرض للدغ، خديجة عنديدي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن العلاج يكون بالإسعافات الأولية، حيث يتم تهدئة الشخص نفسيا، وطمأنته بأنه سيتعافى، ثم ربط جزء من الجسد بعيدا عن مكان اللدغة، ثم يفتح المكان بأدوات جراحة، ويُستخرج الدم المصاحب لسم العقرب.

وأضافت: «بعد إتمام هذه الطريقة من الإسعاف نلاحظ تحسن الحالة وأيضا توقف جريان السم في الجسم، وبدلا من أن ينتشر أو يسري في الجسد، فإن السم ينزل مع الدم من مكان اللدغة، وهو ما نلاحظه بالحديث مع المصابين، الذين يكونون في حالة جيدة بعد هذا العلاج، ووقتها يمكنه أن يأكل ويشرب شرط ألا يشرب كل ما هو بارد جدا أو مثلج».

من عملية إسعاف طفلة مصابة بلدغة العقرب، 26 أغسطس 2022. (مركز سبها الطبي)
من عملية إسعاف طفلة مصابة بلدغة العقرب، 26 أغسطس 2022. (مركز سبها الطبي)
من عملية إسعاف طفلة مصابة بلدغة العقرب، 26 أغسطس 2022. (مركز سبها الطبي)
من عملية إسعاف طفلة مصابة بلدغة العقرب، 26 أغسطس 2022. (مركز سبها الطبي)
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