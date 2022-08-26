المنفي يغادر إلى تونس للمشاركة في قمة طوكيو الدولية للتنمية بأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

توجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الجمعة إلى العاصمة تونس، ترافقه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وقال مصدر بالمجلس الرئاسي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الرئيس التونسي قيس سعيد سيكون في استقبال المنفي، الذي سيشارك في أعمال «قمة طوكيو الدولية للتنمية بأفريقيا».

وتستعد تونس لاحتضان قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا «تيكاد 8»، التي تنعقد يومي 27 و28 أغسطس (آب) الحالي، وينتظم خلالها منتدى اقتصادي بمشاركة 300 شركة يابانية وأفريقية وتونسية وعشرة آلاف مشارك دولي من مشغلي القطاع الخاص في اليابان وأفريقيا، إضافة إلى عشرات الأنشطة الموزاية من ندوات وورشات في المجالات الاقتصادية والمالية والعلمية.

وتشهد القمة حضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في زيارة تعد الأولى من نوعها إلى المنطقة، إضافة إلى منظمات عالمية تُعنى بالتنمية والاقتصاد

ما هي «تيكاد»؟

وتُعتبر «تيكاد» من أقدم المنتديات المهتمة بأفريقيا، وقد دأبت اليابان على استضافتها منذ عام 1993، وتهدف من خلالها إلى معاضدة التنمية في القارة السمراء عبر عقد شراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق النهوض وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية بها.

وشكلت القمة عاملاً محفزاً لإعادة التركيز الدولي على الحاجات في أفريقيا. وتجمع بين خمسة أطراف رئيسة منظمة، هي الحكومة اليابانية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا التابع للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي.

ونُظمت النسخة السادسة من القمة في العاصمة الكينية نيروبي، لتكون النسخة الحالية هي الأولى التي تُنظَّم بأفريقيا بعد 23 عاماً من انعقادها بشكل دوري في اليابان.