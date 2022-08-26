ضبط أطنان سلع غدائية منتهية الصلاحية في زمزم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن فرع جهاز الحرس البلدي في بلدية زمزم ضبط وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية.

مواد غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية في وادي زمزم

وشملت السلع، التي ضبطتها دوريات تفتيش الجهاز أطنان من المواد الغذائية والمشروبات وعصائر وأدوية، وألبان خلال الأيام الماضية، وفق ما صرح به مصدر بفرع الجهاز ببلدية زمزم إلى «بوابة الوسط».

وجرى تشكيل لجنة من فرع الحرس البلدي زمزم، ومركز شرطة زمزم، وعضو المفتش الصحي، وبالتعاون مع شركة النظافة للخدمات العامة بالمنطقة لإعدام المواد المضبوطة وإحراقها في المكب المخصص بالمنطقة.

من عملية ضبط مواد منتهية الصلاحية في وادي زمزم. (بوابة الوسط)

من عملية ضبط مواد منتهية الصلاحية في وادي زمزم. (بوابة الوسط)