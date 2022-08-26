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«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 12:22 مساء
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، وجيدة إلى متوسطة عند سقوط الأمطار على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 29 و30 درجة.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة من ساحل الجبل الأخضر إلى درنة.
- الرياح شمالية غربية تكون غربية إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 مترا.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و29 درجة.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة عند سقوط الأمطار.

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