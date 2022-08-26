«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، وجيدة إلى متوسطة عند سقوط الأمطار على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 29 و30 درجة.

- الرؤية جيدة.