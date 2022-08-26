«الكهرباء»: تركيب 6000 متر أسلاك على خط بمنطقة الهيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، استكمال خط إدارة المشروع المتغذي من محطة «30/11» الصوامع بمنطقة الهيرة، بفضل جهود فنيي دائرة توزيع اسبيعة، وإدارة توزيع ترهونة، والإدارة العامة للتوزيع.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إنه جرى مد وتركيب أسلاك حوالي 6 آلاف متر لإنهاء معاناة المواطنين من انخفاض الجهد والانقطاع المتكرر؛ نتيجة الأحمال المتزايدة على الخط.

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وتعمل شركة الكهرباء خلال الفترة الحالية على زيادة قدرتها الإنتاجية بهدف التقليل مع ساعات طرح الأحمال، وأعلن الناطق الرسمي باسمها، وئام التائب، في 12 أغسطس الجاري، الوصول بالقدرة الإنتاجية لشبكة الكهرباء إلى 5900 ميغاوات دون دخول الوحدات بالمشاريع الاستعجالية.

«الكهرباء»: تركيب 6000 متر أسلاك على خط بمنطقة الهيرة، 26 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)

«الكهرباء»: تركيب 6000 متر أسلاك على خط بمنطقة الهيرة، 26 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)