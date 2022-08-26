«الأرصاد»: طقس معتدل.. وأمطار محتملة على الساحل الشرقي...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق ليبيا، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و36 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة وتدريجية بداية من يوم الغد.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة.
الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.
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