اجتماع أمني في طرابلس يبحث وضع آلية لمنع الجريمة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد عدد من الأجهزة الأمنية اجتماعًا، الخميس، بمديرية أمن طرابلس، لوضع آلية لمنع الجريمة، وضبط المطلوبين بمحاضر مراكز شرطة العاصمة.

وتناول الاجتماع، سبيل تنفيذ رؤية مديرية أمن طرابلس الرامية لفرض الأمن وضبط المطلوبين وإحالتهم للعدالة، وذلك بحضور رئيس قسم شؤون المراكز العميد علي سحبون، وممثلين عن مكتب البحث الجنائي، وقسم التوثيق والمعلومات وعن قوة المهام الخاصة، رفقة عدد من رؤساء التحري بمراكز الشرطة، وذلك لوضع خطط لتسهيل تبادل المعلومات، ودعوتهم لمراجعة السجلات بمراكز الشرطة لمتابعة المطلوبين تباعًا.

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ولفت العميد سحبون، وفق بيان نشرته صفحة المديرية على «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع جاء لوضع آلية ستسهم في منع الجريمة وإلقاء القبض على المطلوبين، وصولاً لتحقيق استراتيجية المديرية الرامية لفرض الأمن، لافتا إلى أن ضباط الشرطة بالأجهزة الأمنية المختلفة بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على العمل معًا بسرعة وفعالية.

جانب من اجتماع بمديرية أمن طرابلس (صفحة المديرية على فيسبوك)

جانب من اجتماع بمديرية أمن طرابلس (صفحة المديرية على فيسبوك)

جانب من اجتماع بمديرية أمن طرابلس (صفحة المديرية على فيسبوك)