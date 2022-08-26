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«توتال إنرجي» تخطط لضخ استثمارات في ليبيا لزيادة الإمدادات إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 12:37 صباحا
«توتال إنرجي» تخطط لضخ استثمارات في ليبيا لزيادة الإمدادات إلى أوروبا
الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجي» باتريك بوياني يستقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في باريس. 25 أغسطس 2022 (موقع الشركة الإلكتروني)
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجي» الفرنسية، باتريك بوياني، استعداد الشركة لإطلاق استثمارات جديدة لزيادة إنتاج النفط الليبي، وكذلك إنتاج الغاز لتزويد السوقين المحلي والأوروبي.

جاء ذلك خلال لقائه في باريس اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، حيث ناقشا استراتيجية وأنشطة الطاقة المتعددة لشركة «توتال إنرجي» في ليبيا، فضلا عن التنفيذ المستمر للاتفاقيات الموقعة مع السلطات الليبية في نوفمبر 2021 للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية في البلاد، وفق الموقع الإلكتروني للشركة الفرنسية.

استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بليبيا
كما ناقش الطرفان استعداد شركة «توتال إنرجي» تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا، حيث شدد باتريك بوياني على أن شركته تهدف إلى مساعدة ليبيا في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال الاستخدام المحسن لمواردها الطبيعية، بما في ذلك الطاقة الشمسية، والتي ستعمل بشكل مباشر على تحسين إمكانية الحصول على كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة للشعب الليبي.

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المزيد من الطاقة إلى الأسواق الأوروبية
وقال باتريك بوياني، عبر حسابه على «توتير»، إنه ناقش مع فرحات بن قدارة استراتيجية «توتال إنرجي» في ليبيا لزيادة إنتاج النفط والغاز، لنقل المزيد من الطاقة إلى الأسواق الدولية والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الطاقة الشمسية.

«توتال إنرجي» موجودة في ليبيا منذ العام 1954، في العام 2021، بلغ إنتاج الشركة 84 ألف برميل في اليوم، من حقل الجرف البحري، وحقل الشرارة، وحقول الواحة، بعد الاستحواذ على حصة «هيس».

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