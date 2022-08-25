Atwasat

وفد من الجنوب الليبي يطلع البعثة الأممية على مطالبهم التنموية والسياسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 11:56 مساء
وفد من الجنوب الليبي يطلع البعثة الأممية على مطالبهم التنموية والسياسية
القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا يستقبل وفدًا من جنوب ليبيا (صفحة البعثة على فيسبوك)
alwasat radio

أطلع وفد من جنوب ليبيا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على على مخاوف أهالي المنطقة، بما في ذلك التوزيع العادل للموارد والمشاركة السياسية.

جاء ذلك خلال لقائهم القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا، بحضور المنسقة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غاغنون، حيث أعرب الوفد، عن رفضه للحرب، ودعا إلى إجراء انتخابات شاملة في أسرع وقت ممكن، وفق منشور للبعثة الأممية على «فيسبوك».

الأمم المتحدة تدعم حقوق الجنوب الليبي
وأكد زينينغا موقف أهل الجنوب، واستعرض جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة مخاوف الجنوب وشجع الحاضرين على مواصلة الدعوة للتغيير.

كما شددت «غاغنون» على التزام الأمم المتحدة بدعم مواطني الجنوب، من خلال أنشطة إعادة الإعمار والتعافي والتنمية المستدامة، التي تركز على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي.

- في لقاء مع أعيان الجنوب.. الدبيبة يوجه بتنفيذ خطة مشروعات أساسية سنوية
- أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)

مطالب الجنوب الليبي
وخلال الفترة الأخيرة قدم أهالي الجنوب وممثليهم، جملة مطالبهم، من بينها 11 بندًا، جرى الاتفاق عليه خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في 17 أغسطس الجاري.

وتضمنت المطالب افتتاح فرع المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة سبها، والبدء الفعلي في نقل مقر شركة زلاف بفزان، ورعاية مستشفى أوباري وبيت بية لتوفير احتياجاتهم، وإنشاء محطات وقود تابعة لشركة البريقة في جميع بلديات فزان لتزويدهم بالوقود بشكل مستمر، وتسديد ديون الشركات المحلية الخاصة بالمنطقة الجنوبية، وإنشاء دوار غاز عاجلة بمنطقة أوباري.

وفي 11 أغسطس الجاري، توجه مجموعة من الشباب بالمنطقة الغربية إلى حقل الشرارة، معلنين عزمهم على إقفاله، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، قبل أن يقرروا في وقت لاحق من اليوم نفسه الانسحاب من المكان.

جاء ذلك في إطار خطة تصعيدية من جانب الشباب بالمنطقة الجنوبية، عقب حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية مطلع أغسطس الجاري، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات.

القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا يستقبل وفدًا من جنوب ليبيا (صفحة البعثة على فيسبوك)
القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا يستقبل وفدًا من جنوب ليبيا (صفحة البعثة على فيسبوك)
القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا يستقبل وفدًا من جنوب ليبيا (صفحة البعثة على فيسبوك)
القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا يستقبل وفدًا من جنوب ليبيا (صفحة البعثة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو

كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف

تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
ليبيا.. بين وبين

ليبيا.. بين وبين
حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية

حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية
لماذا تراجعت أسعار الحبوب العالمية عن ذروتها؟

لماذا تراجعت أسعار الحبوب العالمية عن ذروتها؟
الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات

الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات
مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا

مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا
اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي

اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي
وسط تغييرات وشروط.. اسطنبول تتزين لقرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. الخميس

وسط تغييرات وشروط.. اسطنبول تتزين لقرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. الخميس
باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول السلمي

باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول ...
موقع أميركي: «أفريكوم» تحقق في سقوط الطائرة المسيّرة التابعة لها قرب بنينا

موقع أميركي: «أفريكوم» تحقق في سقوط الطائرة المسيّرة التابعة لها قرب بنينا
مدرب الحراس «القشاط» يفارق الحياة أثناء عمله بنادي المدينة

مدرب الحراس «القشاط» يفارق الحياة أثناء عمله بنادي المدينة
لغز «المسيَّرة» فوق بنينا .. من أرسلها؟ ولماذا؟

لغز «المسيَّرة» فوق بنينا .. من أرسلها؟ ولماذا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جمعة: 900 دينار الحد الأدني لمرتبات المتقاعدين ومخطط سكني جديد في طبرق
جمعة: 900 دينار الحد الأدني لمرتبات المتقاعدين ومخطط سكني جديد في...
شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي
شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما ...
لماذا تطالب الولايات المتحدة بالاستقرار في ليبيا؟
لماذا تطالب الولايات المتحدة بالاستقرار في ليبيا؟
صنع الله ينتقد قرار «بن قدارة» إعادة التفاوض مع «ميدكو» بشأن القطعة 47 في حوض غدامس
صنع الله ينتقد قرار «بن قدارة» إعادة التفاوض مع «ميدكو» بشأن ...
وفد من الجنوب الليبي يطلع البعثة الأممية على مطالبهم التنموية والسياسية
وفد من الجنوب الليبي يطلع البعثة الأممية على مطالبهم التنموية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة «لوغوس هوب»
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة ......
المزيد
السايح يعتقد انتهاء «القوة القاهرة» التي حالت دون إجراء الانتخابات
السايح يعتقد انتهاء «القوة القاهرة» التي حالت دون إجراء ......
«الرقابة على الأغذية» يختبر عينة من شحنة «كورن فلكس» قادمة من إيطاليا
«الرقابة على الأغذية» يختبر عينة من شحنة «كورن فلكس» قادمة ......
«توتال إنرجي» تخطط لضخ استثمارات في ليبيا لزيادة الإمدادات إلى أوروبا
«توتال إنرجي» تخطط لضخ استثمارات في ليبيا لزيادة الإمدادات ......
وفد من الجنوب الليبي يطلع البعثة الأممية على مطالبهم التنموية والسياسية
وفد من الجنوب الليبي يطلع البعثة الأممية على مطالبهم ......
صنع الله ينتقد قرار «بن قدارة» إعادة التفاوض مع «ميدكو» بشأن القطعة 47 في حوض غدامس
صنع الله ينتقد قرار «بن قدارة» إعادة التفاوض مع «ميدكو» بشأن......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط