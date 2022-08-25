شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على أجواء التوتر في منطقة بوهادي جنوب مدينة سرت، والتي أدت إلى تجميد المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة عضويته بالمجلس الأعلى لقبائل سرت، مشيرا إلى «عملية عقاب جماعي»، يتعرض لها سكان المنطقة، الذين ينتمون إلى قبيلة «القذاذفة».

وقال المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة، إن أهل منطقة بوهادي «يتعرضون لحصار خانق وحملة ترويع لليوم الرابع أمام مرأى ومسمع الجميع»، معلنا رفضه وإدانته لـ«سياسة الحصار والتجويع» المفروضة على المنطقة، ومنها غلق المستشفى القروي والعيادات الخاصة والمحال التجارية، ومنع المساعدات من الدخول، وتقييد الحركة ما حرم كثير من الطلاب من تأدية اختبارات الشهادة الثانوية.

ونقل البرنامج أحاديث عدد من النشطاء والسكان، يصفون الوضع المتأزم في المنطقة، وكيف صار بعد ما تردد عن «حصار» مفروض منذ أيام، والذي تخللته مواجهات محدودة، وإطلاق نار.

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بعد إنذار باشاغا.. الدبيبة يظهر تصميما على التحدي

في الأثناء، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، رسالة إلى أهالي منطقة بوهادي، قائلا: «ما تتعرضون له مرفوض ويؤسفنا تعرض المواطنين للظلم وسط صمت وسكوت الجميع».

لكن الموقف اللافت خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر للعام 2022، اليوم الخميس، هو إظهاره التحدي، بعد الإنذار الذي أطلقه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. وقال الدبيبة إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة واستمرارها هو «الضمان الوحيد للضغط على الأطراق حتى يذهبوا إلى الانتخابات، وغير ذلك فإنهم سيستمرون في صفقة التمديد مرة تلو الأخرى».

وطالب الدبيبة، رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، بأن «يطلقوا سراح الليبيين عبر إصدار القاعدة الدستورية» التي تُجرى بمقتضاها الانتخابات.