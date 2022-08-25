في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس، العدد (353) من جريدة «الوسط»، وفي صدر الصفحة الأولى قصة مجمعة ترصد وتحلل ما يحدث في ليبيا محاولة استشراف المستقبل السياسي للبلاد. وجاء عنوان القصة الرئيسي «طرابلس فوق صفيح ساخن»، فيما رصد العنوان التمهيدي «تصعيد كلامي وتحريك عسكري بالداخل وصمت دولي بالخارج».

أما الصفحة الثالثة فنقرأ فيها موضوعين أحدهما بعنوان «الكونغرس يعترض على خطة بايدن.. خلاف أميركي - أميركي على إلحاق ليبيا بقانون الهشاشة».

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المصالحة المختلف عليها بين قبيلتي العيساوي والعبيدات

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بخصوص اغتيال رئيس الأركان الأسبق للجيش الوطني الليبي، وجاء بعناوين منها «جلسة مصالحة بين قبيلتي العيساوي والعبيدات» و«علي العيساوي يقسم ببراءته من اغتيال عبدالفتاح يونس».

وفي الصفحة الخامسة نطالع موضوعا بعنوان «بسبب القانون وتنازع الاختصاص.. صدام جديد بين النواب ورئيس المحكمة العليا». وأيضا في الصفحة نفسها نطالع مجموعة أخبار من البلديات منها خبر بعنوان «القره بوللي.. ملاحقة مسلحين هاجموا مركز شرطة السوق».

ومن الشأن المحلي إلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات يتصدرها تقرير عن حصاد الحرب الروسية الأوكرانية بعد ستة أشهر من اندلاعها.

وفي الصفحة السابعة نطالع موضوعات متنوعة منها موضوع بعنوان «مع قرب إنجاز الاتفاق النووي.. دول الخليج «تنعش» علاقتها مع إيران».

ركود اقتصادي وأزمة حبوب في ليبيا؟

وإلى الاقتصاد ونطالع في صدر الصفحة الثامنة موضوعا عن الاقتصاد الليبي بعنوان «13% من الأسر لديها فجوة أمن غذائي.. الركود الاقتصادي مثار جدل بين الدبيبة وباشاغا». ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير تحت عنوان «هل تواجه ليبيا أزمة حبوب مع استقرار الإنتاج عند 209 آلاف طن».

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ونطالع في الصفحة الثقافية موضوعات متنوعة منها تغطية معرض فني بعنوان «جماليات انطباعية يتخطى الممارسة اللونية إلى الاستنطاق».

مصير فيلم الملك السنوسي

وإلى صفحة الفن ونطالع فيها عديد الموضوعات والأخبار يتصدرها تقرير حول فيلم الملك السنوسي وجاء بعنوان «محمود شمام: لن يصور أي مشهد من الملك السنوسي دون مراجعة».

ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة تقريرا حول استعدادات الأندية الليبية للبطولات الأفريقية بعناوين «الاتحاد والأهلي طرابلس يعلنان القائمة المشاركة في دوري الأبطال.. والأخضر يعزز موسمه الجديد بـ5 محترفين في بطولة الكونفدرالية».

أما الصفحة الخامسة عشرة فيتصدرها موضوع بعنوان «اليوم.. الجماهير تترقب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد». وكذلك نطالع متابعة خبرية بعنوان «المنتخب الوطني يستهل مشواره في البطولة العربية للناشئين بالتعادل أمام تونس».