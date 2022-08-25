حريق هائل يقضي على 40 سيارة في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت هيئة السلامة الوطنية إن حريقا شب في ورشة لتصليح السيارات في منطقة الحرشة بمدينة الزاوية، اليوم الخميس، مما أسفر عن احتراق ما لا يقل عن 40 مركبة، من دون أن توضح الهيئة سبب الحريق.

وأضافت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموق «فيسبوك»، أن قسم السلامة الوطنية (الزاوية الغرب) والفرق العاملة به استجابت للحادث، وجرى الدفع بثلاث شاحنات إطفاء من أجل السيطرة على الحريق.

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وأكد البيان أنه جرى إخماد الحريق والسيطرة عليه وتأمين المكان، وأن الخسائر كانت مادية ولا توجد أية أضرار بشرية.

سيارة احترقت نتيجة حادث حريق بورشة سيارات في الزاوية، 25 أغسطس 2022. (هيئة السلامة الوطنية)

جانب من محاولات إطفاء حريق بورشة سيارات في الزاوية، 25 أغسطس 2022. (هيئة السلامة الوطنية)

جانب من محاولات إطفاء حريق بورشة سيارات في الزاوية، 25 أغسطس 2022. (هيئة السلامة الوطنية)

جانب من محاولات إطفاء حريق بورشة سيارات في الزاوية، 25 أغسطس 2022. (هيئة السلامة الوطنية)

جانب من محاولات إطفاء حريق بورشة سيارات في الزاوية، 25 أغسطس 2022. (هيئة السلامة الوطنية)