«يونيسف»: مشروع لرعاية الأحداث في ليبيا بتمويل أوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، اليوم الخميس، إقامة مشروع لرعاية الأطفال في ليبيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت المنظمة إن المشروع يحمل عنوان «تطوير عدالة الأحداث في ليبيا»، وهدفه دعم الأطفال أمام القانون ومن هم رهن الاحتجاز، وذلك في طرابلس الكبرى وفي مناطق أخرى جرى اختيارها، للوصول لنظام عدالة ملائم للأطفال.

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وشددت على أن لكل طفل الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والأنظمة العادلة.

واختتمت المنظمة جولة دراسية على مدار خمسة أيام في الأردن مُستهدفة 13 مشاركا ومشاركة، بما في ذلك مسؤولون من وزارة الداخلية وممثلي وحدات حماية الأسرة والطفل من أنحاء مختلفة من ليبيا، حسب بيان لها اليوم الخميس.

ليبيون خلال مشاركتهم في تدريب أقامته «يونيسف» بالأردن لرعاية الأطفال الأحداث، (يونيسف)

جانب من تدريب أقامته «يونيسف» لليبيين في الأردن، لرعاية الأطفال الأحداث، (يونيسف)

جانب من تدريب أقامته «يونيسف» لليبيين في الأردن، لرعاية الأطفال الأحداث، (يونيسف)