الملف الليبي سيكون على طاولة محادثات ماكرون مع تبون

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكدت الرئاسة الفرنسية أن الملف الليبي سيكون على طاولة المناقشات خلال زيارة عمل يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل.

ووصل ماكرون إلى مطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، في زيارة أعلن الإليزيه أن هدفها «إعادة بناء» العلاقات الثنائية. وضم وفد ماكرون سبعة وزراء، في حين أشارت الرئاسة الفرنسية في بيان إلى الملفات الدولية التي سيناقشها الطرفان خلال محادثات ستجمع ماكرون مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل ضمن مباحثات تبون وماكرون

وستركز النقاشات علي الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي ومالي بعد سحب فرنسا آخر جنودها ضمن عملية «برخان». ولم تغب في هذا الصدد، مناقشة تنامي النفوذ الروسي في المنطقة خاصة بمالي.

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وأوضح «الإليزيه» أن هذه الزيارة ستساعد في تعميق العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الفرنسي الجزائري في حل المشاكل الإقليمية و«مواصلة العمل على تضميد الذاكرة»، في إشارة إلى الاحتلال الفرنسي للجزائر.

زيارة هدفها استطلاع رأي الجزائر في وضع ليبيا

ويرى مراقبون أن زيارة ماكرون هدفها البحث عن أفق لحل أزمة الساحل عبر التحضير لاستراتيجية جديدة في أعقاب الانسحاب من مالي، واستطلاع رأي الجزائر في الوضع الليبي على ضوء انعكاساته على الأمن بالمنطقة، بسبب اشتراك الجزائر في حدود طويلة مع ليبيا ومالي ودورها المحتمل في إشاعة الاستقرار.

وهذه ثاني زيارة لماكرون إلى الجزائر بعد توليه الرئاسة، بعد الأولى في ديسمبر 2017؛ لكن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تدهورت على خلفية تصريح للرئيس الفرنسي ينفي وجود «أمة» قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر، وبعد شد وجذب تجاوز الطرفات الأزمة مع إعادة انتخاب ماكرون في أبريل الماضي.