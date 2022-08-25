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زينينغا يبحث مع المشري التوترات الأمنية وحل الجمود السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 05:00 مساء
زينينغا يبحث مع المشري التوترات الأمنية وحل الجمود السياسي
جانب من لقاء زينينغا والمشري بمقر مجلس الدولة، 24 أغسطس 2022. (البعثة الأممية)
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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن القائم بأعمال رئيسها رايزيدون زينينغا بحث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس الأربعاء، «الجهود المبذولة لحل الجمود السياسي المستمر والتوترات المتنامية على الصعيد الأمني».

وأكد زينينغا ضرورة أن يحافظ جميع الأطراف على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية؛ فيما ضم اللقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي ناجي مختار، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، حسب بيان للبعثة، اليوم الخميس.

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وشدد القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية على دعم المنظمة الدولية «القوي» للجهود التي يبذلها المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح للحفاظ على الحوار الجاري بينهما، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من إطار دستوري للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

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