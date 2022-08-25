الدبيبة: لا يوجد انقسام حكومي والخلاف سياسي.. وهذه رسالتي لأهالي بوهادي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي انقسام حكومي أو إداري أو خدمي حيث تعمل كل المؤسسات والبلديات تحت حكومة واحدة، لافتًا إلى أن الخلاف الموجود حاليًا في ليبيا هو «خلاف سياسي ولن يحل إلا بإجراء الانتخابات».

وقال الدبيبة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر للعام 2022، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس: «هذه الحكومة تحارب منذ يومها الأول، سحبوا عنها الثقة بعد خمسة أشهر، ومنعوا عنها الاعتمادات، وهددوا وزراءها بالاستقالات، وأغلقوا باب المشروعات في الميزانية، وشكلوا حكومة موازية حتى يعيدوا الانقسام. فعلوا كل شيء لإفساد فرحة الليبيين.. لكن سنقوم حتى ينتصر الشعب الليبي».

وأوضح الدبيبة أن القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات وأعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت بسبب «لائحة الطعون»، معتبرًا أن هذه اللائحة كانت بمثابة «الخلل الكبير» الذي استغله كل من كان يريد إفساد الاستحقاق، ومضى قائلًا: «المفوضية قالت بكل وضوح أعطوني قانونًا سليمًا حتى أنفذ به الانتخابات».

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رسالة إلى أهالي منطقة بوهادي في مدينة سرت، قائلًا: «ما تتعرضون له مرفوض ويؤسفنا تعرض المواطنين للظلم وسط صمت وسكوت الجميع».