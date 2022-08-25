الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة في عملها.. وسنكون بالمرصاد لمن يحاول العبث بأمن العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته مستمرة في عملها بشكل طبيعي، باعتراف دولي، إلى حين عقد الانتخابات، مضيفًا أن الحكومة القادمة «ستكون ناتجة عن سلطة منتخبة ولا تراجع في ذلك».

وتابع الدبيبة: «لن أسمح أبدًا لمن يحاولون العبث بأمن العاصمة والإضرار بالمدنيين، وسنكون لهم بالمرصاد»، حسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر، اليوم الخميس، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، والذي تبثه صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكمل: «الليبيون سئموا صراعاتكم وحروبكم التي عودتمونا عليها في كل عام، ولا يريدون إلا الانتخابات للتخلص من الطبقات السياسية التي هيمنت على ليبيا منذ عشر سنين».

وأردف: «إذا كنتم تحبون شعبكم وتخافون عليه، فالأشرف والأنبل لكم الضغط على من يعطل الانتخابات (لكي) يصدر القاعدة الدستورية بدلا من تجميع السلاح ودفع الأموال وتجهيز سيارات الإسعاف وحفر القبور.. أي فخر (لك) وأنت تقتل أخاك الليبي من أجل سلطة زائلة وكرسي لن يدوم لأحد».