عقد أول اجتماع للجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي اجتماعها الأول صباح الخميس، برئاسة مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع.

واستضاف ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس الاجتماع، بحضور عدد من المسؤولين، حسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال رئيس اللجنة، مصطفى المانع، إن هذه اللجنة تأسيسية، وليست مجلس إدارة أو إدارة تنفيذية، وهدفها وضع البروتوكول العام والهيكل التنظيمي المقترح، ومتابعة قرار الاتحاد الأفريقي العام 2009 بشأن إنشاء بنك أفريقيا للاستثمار، وتكون ليبيا بلد المقر، مؤكدًا أن البنك المقترح إنشاؤه أفريقي وليس ليبيًا.

استعراض الهيكل التنظيمي لبنك الاستثمار الأفريقي

وخلال هذا الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الخارجية عمر كتي، دور حكومة الوحدة متمثلًا في تواصل الخارجية مع رئاسة الاتحاد الأفريقي، وعدد من الدول الفاعلة في أفريقيا؛ لتفعيل عدد من المؤسسات الاقتصادية والفنية الأفريقية.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء، ونائب رئيس اللجنة التأسيسية، أحمد عمر، مقترح الهيكل التنظيمي والشعار والمذكرات المزمع عرضها، الذي سيقدم في اجتماع الاتحاد الأفريقي المقبل.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أصدر قراراه رقم 919 لسنة 2022، بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي، التي أوكل إليها إعداد التصور العام الإداري والفني للبنك، وضمت في عضويتها عادل جمعة وعمر كتي ووجدي البكباك وعبدالحكيم الواعر ورضا قرقاب وعبدالمجيد إبراهيم عبدالكريم ومدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية إضافة إلى المهدي بلقاسم عضوًا ومقررًا.