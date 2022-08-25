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النويري ومختار يؤكدان أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اندلاع الحروب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 01:57 مساء
النويري ومختار يؤكدان أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اندلاع الحروب
لقاء النويري ومختار في مقر ديوان مجلس النواب بطرابلس، 25 أغسطس 2022، (صفحة النويري على فيسبوك)
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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، أهمية اتخاذ التدابير التي تحول دون اندلاع الحروب من جديد، والالتزام بالخيار السلمي من كافة أطراف العملية السياسية، واحترام قرارات المؤسسات بالدولة والتمسك بها كونها الطريق لصنع السلام.

جاء ذلك خلال لقاء في مكتب النويري بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، تناول عددًا من الملفات، لا سيما من الناحيتين الدستورية والسياسية، والعمل على تقريب الرؤى بين المجلسين، حسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

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وأشار الطرفان إلى ضرورة استمرار التوافق في المسار الدستوري، واعتباره أولوية وأساس العملية السياسية، كما نوها بأهمية تطبيق الاتفاق السياسي باعتباره الإطار الحاكم للعملية السياسية.

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