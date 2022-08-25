مدير مركز الامتحانات: نسعى لاعتماد نتائج التعليم الأساسي مطلع سبتمبر.. ونحذر من استخدام الهواتف في اللجان

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، إن المركز يعمل هذه الأيام على تصحيح أوراق إجابة امتحانات شهـادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مضيفا: «نسعى جاهدين لاعتماد نتائجها مطلع الشهر المقبل».

وحذر مسعود، الطلاب من استخدام الهاتف النقال في مقار اللجان الامتحانية، موصيا بتفتيش الطلاب قبل دخول القاعات، وأشار إلى تحمل المعلم أو الملاحظ مسؤولية استعمال الهاتف في أي لجنة، حسب تصريح منشور على صفحة وزارة التربية والتعليم في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأضاف: «بدأنا أمس في إرسال أسئلة امتحانات الأسبوع الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي إلى جميع مراكز التوزيع في ليبيا»، مشيرًا إلى انتهاء الأسبوع الأول من الامتحانات أمس الأربعاء، بأقسام المرحلة، العلمي والأدبي والديني، والتي شملت أربع مواد.

إعلان نتائج طلاب المدارس الليبية في الخارج

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة التعليم، نتائج شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للدارسين بالمدارس الليبية في الخارج للعام الدراسي 2021- 2022.

- «التعليم» تعلن نتائج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لطلاب المدارس الليبية في الخارج

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدور الأول 79.74%، وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية بالقسم العلمي 74.90%، وبالنسبة للقسم الأدبي فقد كانت النسبة 85.19%.