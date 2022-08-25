تقديم مساعدات إنسانية لمركز إيواء المهاجرين في شحات

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين فرع شحات، مساعدات إنسانية للاجئين بالمركز وعددهم 85 مهاجرًا.

وقال الناطق الإعلامي باسم فرع مكافحة الهجرة الشرعية شحات ملازم أول حسن بوكريم، إن أفراد الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، زاروا المركز تنفيذًا لبنود اتفاقية الشراكة والتعاون بين المفوضية والهيئة، وتحديدًا بملف المهاجرين واللاجئين، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وأشار إلى توزيع المساعدات على الموجودين في المركز، والتي شملت طرودًا تحتوي على مستلزمات العناية الشخصية، ومراتب وأغطية شتوية.

ولفت بوكريم إلى أن المهاجرين باقون في المركز لحين إتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.