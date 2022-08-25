شركة الزويتينة تؤكد عدم وقوع تسرب جراء حادث حريق بئر نفط

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة الزويتينة للنفط عدم وقوع تسرب أو فوران جراء حادث حريق بئر «A 55» في حقل «A 103».

وقالت إن الحريق اندلع في إحدى المعدات حول البئر خلال صيانة، لكنه آمن الآن بعد إخماد النيران، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتقدمت لجنة إدارة المشغل بالشركة، والعاملون بها، بالتعازي للعامل الذي تُوفي جراء الحادث، متمنية للعامل الآخر المصاب الشفاء العاجل.

ونشر نشطاء عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للعامل المتوفى، وهو تونسي الجنسية، ويدعى محيي الدين العباسي.

بن قدارة يوجه بالتحقيق في الحادث

وأصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق المستقل حول أسباب الحادث.

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ووجه بالالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، والاهتمام بإجراءات نقل ودفن المتوفى، واتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج المصاب على نفقة الشركة.

عامود دخان يتصاعد من المكان.

موقع الحادث بعد النجاح في إخماد الحريق.

صورة متداولة للعامل المتوفى جراء الحريق.